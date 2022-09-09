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Son dakika haber: Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü

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Son dakika haber: Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü

Son dakika haber... Muğla-Denizli Karayolu Çakmak mahallesi mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi öldü.

Muğla- Denizli Karayolu Çakmak mahallesi mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi öldü.

Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton zemine çarptı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri de olay yerine hareket ederken, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin hayatını kaybetti.

Kazada Yusuf G. ile Mehmet G. ise yaralandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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