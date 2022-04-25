Son dakika haber! MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA
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