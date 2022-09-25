Msb: "Gara Bölgesinde Tespit Edilen 2 PKK'lı Terörist Hava Harekâtıyla Etkisiz Hâle Getirildi"
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada 2 PKK'lı teröristin, MİT destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'nin açıklaması şöyle:
"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."