Msb: "Gara Bölgesinde Tespit Edilen 2 PKK'lı Terörist Hava Harekâtıyla Etkisiz Hâle Getirildi" 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada 2 PKK'lı teröristin, MİT destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'nin açıklaması şöyle: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." Kaynak: ANKA / 3. Sayfa Gara TSK PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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