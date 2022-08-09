Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... Edinilen son dakika haberine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. MSB: " Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızıltepe Mardin Suriye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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