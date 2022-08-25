Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından... 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Fırat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından... - Haberler

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