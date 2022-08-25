Son dakika haber: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından...
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Son dakika haberleri... MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa