Son dakika haber | MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş...
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Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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