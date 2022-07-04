Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serhat Bal şehit olmuştur. MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serhat Bal şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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