Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi. " - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa