Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA... - Haberler

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Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | MSB:

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hale getirdi. " - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pençe Operasyonları, Terör, Türk, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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