Son dakika haber | Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa