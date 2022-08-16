Son dakika haber | Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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