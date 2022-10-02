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MSB: "Asos hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos'taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, operasyonun devam ettiği ve ilk belirlemelere 23 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bakanlık tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada ise, "Bakanımız Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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