Son dakika haberleri... MSB: 'İkisi sözde üst düzey yetkili olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde icra edilen operasyon sonucunda, 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere toplamda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

(Utku Şimşek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa