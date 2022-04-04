Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - Haberler

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Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: MSB:

Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Taciz, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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