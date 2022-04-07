Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz... - Haberler

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Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz...

Bir son dakika haberine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Saldırı, Taciz, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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