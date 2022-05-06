Son dakika haber... Motosikletli Polis Timleri suça geçit vermiyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelendikleri 06 CJN 560 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili ile kaçmaya çalışırken, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde ekipler tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet boş şarjör, 6 adet mermi ve 48 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücü Abdullah Ü.'ye 11 bin TL para cezası uygulanarak gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa