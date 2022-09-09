Son dakika haber... Motosiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Yalova-Orhangazi karayolu üzerinde bulunan yan yolda pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek ağır yaralanan Selçuk Demir, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yalova- Orhangazi karayolu üzerinde bulunan yan yolda pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek ağır yaralanan Selçuk Demir, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz hafta sonu Yalova- Orhangazi karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Yalova Orhangazi ana yolu süpürgelik mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Selçuk Demir (40) yan yola girdiği esnada üzerine gelen sokak köpeklerinden kaçarken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak yere düştü. Meydana gelen kazada sürücü Selçuk Demir ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selçuk Demir, 5 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhangazi Yalova Selçuk 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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