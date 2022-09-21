Son dakika haber! MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
3. Sayfa Haberleri
Bir son dakika haberine göre MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa