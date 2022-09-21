Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir son dakika haberine göre MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title