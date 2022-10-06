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MİT'ten bir nokta atışı operasyon daha! PKK'nın sözde Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Kobani genel sorumlusu "Koçero Batman/Koçer Amed" kod aldı Hasan Demertaş, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2001'de katılan Demertaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari ve Tunceli kırsalı ile Zagros bölgesinde uzun yıllar faaliyet yürüttü. Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet savcısı Murat Uzun ile bir taksicinin 2011'de şehit edilmesi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Demertaş, MİT tarafından takibe alındı. MİT, Demertaş'ı Aynularap merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten bir nokta atışı operasyon daha! PKK'nın sözde Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi

SINIR HATTINDAKİ EYLEMLERİN TALİMATINI VERDİ

2012'de sözde Dersim Ali Boğazı bölge sorumlusu olan Demertaş'ın 2014'te Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya geçtiği, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde sözde PKK/ Ypg Cerablus sorumlusu, 2019'da sözde Kobani mevzilendirme sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

2 YILDIR SÖZDE SORUMLUYDU

PKK/YPG adına Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ABD'li yetkililerle temaslarda bulunan Demertaş'ın, 2020'den itibaren sözde Kobani bölgesi genel sorumlusu olduğu, bu sürede Türkiye sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdiği ve bu eylemleri yönettiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Eda Özdener - 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Kobani YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Fakır:

Allah güvenlik güçlerimizin tekerine daş değdirmesin.

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Sevda Gül :

Allaha sükürler olsun bir pislik daha azalmis!!!!

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adil güner:

OHHHHH BÖYLE GÜZEL HABERLERIN DEVAMI DILEGI ILE YAPANLARIN GEBERTTENLERIN ELLERINE SAGLIK ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN...DURMAK YOKKK YOLA DEVAM...

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