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Son dakika haberi! MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen...

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen yakalandı.

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonda, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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