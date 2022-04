Son dakika haber: Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un(27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cezai ehliyeti tam çıktı

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin istenen nihai raporun Adli Tıp Kurumu'ndan geldiğini tutanağa geçirdi. Raporda, suçun işleniş tarzı, suç işleme ve suça karşı kendini savunma mantığı, suç öncesi, esnası ve sonrası tutum ile davranışları gibi hususların değerlendirilmesi sonucu sanıkta herhangi bir akıl hastalığı veya zeka geriliğinin saptanmadığı, akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

'En ağır şekilde cezalandırılsın'

Bunun üzerine söz alan Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Sizin sorduğunuz soruları anlayarak cevap verebiliyor. Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Zalimin geçmiş yaşantısında ne olduğu ben ilgilendirmiyor. Sanık zaten itiraf etmiştir. Başak Cengiz hayatında örnek bir insandı. Bu dava sonucunda da örnek bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek, takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı da, "Tasarlamanın yasal unsurları oluşmamıştır. Lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

Son sözü ve savunması sorulan sanık Can Göktuğ Boz ise "Söyleyecek bir şeyim yoktur" diye konuştu. Mahkeme, kararını oluşturmak için duruşmaya ara verdi. - İSTANBUL

