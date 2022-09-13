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Son dakika haber... MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika gelişmesine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in 10-12 Eylül tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere 4 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - 3. Sayfa

Irak Gara PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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