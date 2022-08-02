Son dakika gündem: Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem: Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Milas'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alınan şahısların yakalanması için Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile S.C.A., V.Ç. ve Ö.T. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Oktay Çayırlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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