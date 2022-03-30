Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi - Haberler

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Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde dün Rusya tarafından füzeyle vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi.

Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde dün Rusya tarafından füzeyle vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi.

Rusya, Ukrayna'daki birçok kente saldırılarını sürdürüyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan son açıklamaya göre, dün Rus füzesinin vurduğu Mikolayiv'deki valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısı ise 33 olarak bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, 35 görevli ve 8 teknik aracın çalışmalara destek verdiğini söyledi.

"Mikolayiv'de askeri hedefler yok"

Saldırı sonrası Danimarka Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mikolayiv'de askeri hedefler yok. Mikolayiv halkı, Rusya için tehdit oluşturmuyor" demişti. - MIKOLAYIV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, 112, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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