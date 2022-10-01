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Son dakika haber... MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısının katil zanlılarından biri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının failleri arasında gösterilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının failleri arasında gösterilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Hançer'in, kan davasına kurban gittiği iddia edildi.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz Salı günü Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Alışveriş yapmak için girdiği marketin çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayette rol aldığı iddia edilen bir şüphelinin izine Esenyurt'ta rastlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak araştırılan cinayette yeni ipuçları elde edildi. Olay ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırganlardan Ö.D.(31), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada çapraz sorguya alınan zanlının, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada, 20 yıl önce Kars'ta meydana gelen bir cinayetin devam eden husumetten kaynaklandığı, kan davasına dönüşen olayda Erkan Hançer'in öldürüldüğü ifade edildi. Yakalanan Ö.D.'nin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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