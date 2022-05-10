ERZİNCAN (İHA) - Mezrada yediği yemekten zehirlenen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı mezrada yediği yemekten zehirlenen kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Üzümlü ilçesi Küçük Mezra mevkiinde besicilikle uğraşan ve çadırda konargöçer yaşayan 2 çocuk annesi Öznur Pınar (53), yediği tavuk yemeğinden bir süre sonra gıda zehirlenmesi yaşadı. Durumunun iyice kötüye gitmesi üzerine Öznur Pınar'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Hattına bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan sağlık ekipleri mezranın yolunun bozuk ve patika yoldan 130 kilo civarında olan kadının ambulansa taşınamayacak durumda olduğuna kanaat getirince helikopter talebinde bulundular.

Daha sonra olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin yoğun gayretleriyle yediği yemekten zehirlenen Öznur Pınar, patika yoldan askeri helikopterin iniş yaptığı alana kadar taşındı. Kadın, helikopterle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.