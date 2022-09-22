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Son dakika haber | Mersin polisi kozmetik fuarında vatandaşı bilgilendirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Mersin polisi kozmetik fuarında vatandaşı bilgilendirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin polisi, kentte düzenlenen kozmetik fuarında stant kurarak, vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi.

Mersin polisi, kentte düzenlenen kozmetik fuarında stant kurarak, vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli, Terörle Mücadele, Narkotik ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri, kentte düzenlenen kozmetik fuarında bilgilendirme stantı kurdu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğu fuar alanında, ana giriş kapısında şubelerin broşürleri tek tek dağıtılırken, fuarda kurulu olan diğer stantlar da gezildi.

Stantta görevli polisler tarafından çeşitli materyaller dağıtılırken, kendi bölümleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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