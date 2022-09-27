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Son dakika haber | Mersin'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Mersin'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de biri ağır, 2 polis memurunun yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de biri ağır, 2 polis memurunun yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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