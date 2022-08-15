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Son dakika haber... Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Mersin'de bir tırda ele geçirilen 2 milyon adet uyuşturucu hap olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mersin'de bir tırda ele geçirilen 2 milyon adet uyuşturucu hap olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'den boş olarak gelen bir tır, merkez Akdeniz ilçesi Hal Kompleksi Kavşağında durdurulmuş, 'Gekbey' adı verilen operasyon çerçevesinde tırda yapılan aramada 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan B.K., M.A, A.K. ve N.H. adlı şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bakan Soylu Mersin polisini tebrik etti

Öte yandan, dün gerçekleştirilen başarılı operasyonla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Mersin Emniyet Müdürlüğünü kutladı. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasadışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen 310 kilo (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Akdeniz Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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