Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon - Haberler

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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındıMERSİN Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli...

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına dev operasyon

500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

MERSİN Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli 500 polisin katılımı ile düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de katıldı. 2022 yılının Mersin'deki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu ifade edilen operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslere şok baskınlar yapıldı. Şüphelilerin aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağladıkları kaydedilirken, operasyon çerçevesinde PKK terör örgütü şüphelisi olduğu iddiasıyla Tarsus ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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