Mersin haberi: Bakan Soylu Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Hangi terör örgütü olduğu belli, PKK"

Mersin'de polisevine düzenlenen saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi. Burada Bakan Soylu bir süre bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir teröristin kimliğini önemli ölçüde belirlediklerini kaydederek, "Hangi terör örgütü olduğu da belli, Pkk" dedi.

Bakan Soylu açıklamasında, "Başımız sağolsun. Akşam 22.42 civarında Mersin Mezitli'de bulunan Polis Evimize bir terör saldırısı yapıldı. Akabinde İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orada polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar. Orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 terörist ile birlikte onlar da çatışmaya giriyorlar ve 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Ardından çatışma devam ederken 2 ayrı patlama sesi geliyor. 2 ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcı. Yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor, ötekisi de yaralanıyor. Bir polis memurumuzun yarası ağır değildi. Ağır yaralı olan polisimizi hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtaramıyorlar ve şehit oluyor. Diğer arkadaşımızın hayati tehlikesi yok ve ameliyatını oldu. Bir sivil vatandaşımız da balkonda otururken bir kurşun da ona isabet ediyor ama şükür onun da hayati tehlikesi yok. 2 kişi de sivil vatandaşlardan patlama dolayısıyla yüksekten atlıyorlar. Herhangi bir şeyleri yok. 1 evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Şehitler tepesinin yeri oldu, yiğidi oldu" şeklinde konuştu.

"Hangi terör örgütü olduğu belli, Pkk"

Konuşmasını sürdüren Soylu, "Terör örgütüyle ilgili maalesef bu tip meselelerde birçok meseleyi bilenler de, bilmeyenler de meseleye yönelik kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak isteyenler bir şey söylüyorlar. Arkadaşlarımızla yapılan ilk tespiti ifade edeceğim. Bir teröristin kimliğini önemli ölçüde belirledik. Çünkü patlamayla kopan bir kafa var, 4 de bacak var. Bir tespit belli. 2'sinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu da belli. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olanlar ve bunları destekleyenler ve onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmeliler ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanlar elbette ki ortaya koydukları bütün bu kötülükleri kendilerine ters düz edibilecek Türkiye'nin gücü de var kudreti de var. Dağda neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terör örgütü, Kuzey Irak'ta da, Suriye'de de sıkışan bir terör örgütü elbette ki sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz. Milletimiz bu konuda emin olsun. Bir polisevine insanların dinlenmelerini gerçekleştirecekleri yere saldırıda bulundular. Arkadaşlarımız gereğini yerine getirdiler. Konuyla ilgili elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgisi var mı yok mu soruşturması sürüyor. Elbette ki konuyla ilgili yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şunu milletimiz bilsin. Kimin bu olayla bağlantısı var, kim bu teröristeleri buraya getirdiyse biz onları bulur, gereğini yerine getiririz. Bugüne kadar biz gereğini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Arkadaşlarımız yine o kişinin bağı var mı yok mu teyit edecek ve gereği yerine getirilir" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Neden Mersin?" diye sorması üzerine Soylu, "Bir sebebi var onu daha sonra söyleriz. Mersin'in bir sebebi var. Saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütüdür. Mersin'in seçilmesinin sebebi de Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor. Bizim şu anda tespitini yaptığını belirttiğimiz terörist" diye konuştu. - MERSİN