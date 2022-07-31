Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangınına 2 uçak, 5 helikopterle müdahale ediliyor Son dakika haberi... - Mersin'de orman yangınına 2 uçak, 5 helikopterle müdahale ediliyor Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeyi başlandı. - Mersin'de orman yangınına 2 uçak, 5 helikopterle müdahale ediliyor MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeyi başlandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı. Bölgede yer yer rüzgarında etkili olduğu bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız Anamur Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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