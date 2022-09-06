Son dakika haber... Mersin'de orman yangını kısa sürede söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. İlçeye bağlı Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarının yoğun olduğu alanda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 3 dönümlük alanda başlayan yangını kontrol altına alarak, fıstık çamlarına ulaşmadan kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çamlıyayla Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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