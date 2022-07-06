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Son dakika haber | Mersin'de DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Mersin'de DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Mersin'deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne hem finans hem de ekipman sağlayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK raporu bulunan İ.H., A.A., Y.A. ve M.N.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah sıkı güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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