Son dakika haber! Menteşe'de ot yangını Son dakika haber: Muğla-Denizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Muğla- Denizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Karayolu kenarında bulunan tarladaki otlar yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Menteşe İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarladaki ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının yapıldığı tarlada yangının cam kırığından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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