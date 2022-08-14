Haber : Meksika'daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı

Meksika'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu.

Meksika'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçleri 164 kişiyi tutuklarken, çok sayıda silah ve araca da el konulduğu bildirildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde yer alan Tiamba kasabasının dün 28 araçlık bir konvoyla "Pueblos Unidos" adlı silahlı suç örgütü üyeleri tarafından ablukaya alındığının bildirilmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Michoacan Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Bakanı General Jose Alfredo Ortega tarafından bizzat yönetilen ve eyalet sivil muhafızları, Meksika ordusu ile Ulusal Muhafızların ortak katılımıyla yürütülen operasyon sonucunda kasabayı ablukaya alan 164 çete üyesinin tutuklanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, 142 tüfek, 44 tabanca, çok sayıda mühimmat ve biri zırhlı olmak üzere 28 araca da el konulduğu ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ 25 ULUSAL MUHAFIZI KAÇIRDI

Operasyondan kısa bir süre sonra Tiamba kasabasının yakınlarındaki Paracho şehrinde kimliği belirsiz kişilerin, 25 Ulusal Muhafız personelini kaçırdığı ve tutuklanan 164 çete üyesinin serbest bırakılmasını talep ettikleri bildirildi. Ancak güvenlik güçlerinin talebi kabul etmeyerek bölgeye doğru harekete geçmesi üzerine kaçırılan 25 Ulusal Muhafızın serbest bırakıldığı aktarıldı.

Michoacan eyaletinin farklı bölgelerinde hala silahlı kişilerce ablukaların olduğu bildirilirken, Michoacan Valisi Alfredo Ramrez Bedolla, düzeni korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title