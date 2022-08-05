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Son dakika haber! Meksika'da silahlı çete güvenlik güçlerine saldırdı: 13 ölü

Son dakika haber! Meksika'da silahlı çete güvenlik güçlerine saldırdı: 13 ölü

Son dakika haberi: Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde dün akşam bir grup silahlı kişinin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 13 çete üyesi etkisiz hale getirilirken, 4 kişi ise tutuklandı.

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Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde dün akşam bir grup silahlı kişinin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 13 çete üyesi etkisiz hale getirilirken, 4 kişi ise tutuklandı.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinin Rayon şehrinde dün yerel saatle 17.00 sıralarında başlayan silahlı çatışma sonrası çete üyeleri kaçarak bir eve sığındı. Eyalet sivil muhafızları tarafından yürütülen operasyonda suçlulardan 13'ü etkisiz hale getirilirken, yakalanan 2 kişi ise tutuklandı. Çete üyelerinin hücre evi olarak kullanıldığı tespit edilen evde bulunan 27 adet uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ve 3 araca ise el konuldu.

Eyalet sivil muhafızları tarafından yürütülen operasyonda aynı suç örgütüne mensup oldukları tahmin edilen 2 kadın da San Ciro de Acosta şehrinde bir arazide bazı cesetleri gömmeye çalışırken yakalandı.

San Luis Potosi eyaleti yetkilileri, suç örgütüne yönelik operasyonun sürdüğünü ve vatandaşların güvenliği için organize suçla mücadeleye hız kesmeden devam edileceğini söyledi. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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