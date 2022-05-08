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Son dakika haber... Meksika'da alkollü sürücü 6 kişiyi öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Meksika'da alkollü sürücü 6 kişiyi öldürdü

Son dakika haber: Meksikada alkollü sürücüsünün kullandığı minibüsün taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksikada alkollü sürücüsünün kullandığı minibüsün taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato kentinde alkollü bir sürücü, kullandığı minibüsle aşırı hızla giderken bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda taksi metrelerce sürüklenirken, minibüs ise takla attı. Yaşanan kazada taksi sürücüsü ve içindeki 5 yolcu hayatını kaybetti, alkollü sürücü ve bir kadının hafif bir şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs şoförü, alkollü araç kullanmak ve 6 kişinin ölümüne neden olmak suçlarından tutuklandı. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Minibüs, Sonora, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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