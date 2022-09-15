Son dakika haber: Maskeli kadın hırsızlar kamerada

Son dakika haberler: Maskeli kadın hırsızlar kamerada Maskeli kadın hırsızlar bu sefer başka bir mahallede ortaya çıktıESKİŞEHİR Eskişehir'de yüzlerini maskeyle saklayarak bir apartmana giren ve güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli 3 kadın, iddialara göre bir daireden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Maskeli kadın hırsızlar kamerada

Maskeli kadın hırsızlar bu sefer başka bir mahallede ortaya çıktı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de yüzlerini maskeyle saklayarak bir apartmana giren ve güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli 3 kadın, iddialara göre bir daireden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren şüpheli 3 kadın, hırsızlık yaptı. Ev sahibinin markette olduğu esnada bir daireye girdiği iddia edilen 3 kadın, 30 bin lira değerindeki ziynet eşyaların çalarak kayıplara karıştı. Eskişehir'de daha önce de farklı mahallelerde 3 kadın tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının da faillerinin olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında, ev sahibi şikayette bulundu. Yüzlerini maskeyle kapatmış şekilde güvenlik kameralarına yakalanan kadınların tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.