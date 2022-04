Son dakika haber | Mariupol'dan kaçan kadın: 'Her yer bombalandı, artık yaşamak istemiyorum'

Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefinde olan Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki 1 aile Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu desteğiyle tahliye edildi.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle mahsur kalan bir aile Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından tahliye edildi. Türk vatandaşı olan küçük kız Deniz Şengül, annesi Olga Glazunova ve anneannesi Valentina Glazunova Mariupol'dan Odessa'ya ardından Moldova'ya götürüldü. Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde aile, Türk baba Recep Erhan Şengül ile bir araya getirildi.

"Mariupol diye bir şehir artık yok"

Yaşadıklarını anlatmakta zorluk çeken Anne Olga Glazunova, "Mariupol'dan geldim. Neler olup bittiğini bilmiyorum. Odessa'ya doğru gittik. Her şeyimiz yandı. Mariupol artık yok. Rus birlikleri süpermarketleri ve okulları havaya uçurdu. Orada şehirdeki evlerin yüzde 70'ini yaktılar. Her şeyimi kaybettim, artık evsiziz. Ben bölüm başkanıydım ama şimdi hiçbir şeyim. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz, kızımızın babası bizi orada bekliyor. Bizi Moldova'da karşılayacak. Şu anda Türkiye Büyükelçiliği bize yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Odessa'ya kadar gelmemize yardım ettiler ve Moldova sınırına kadar bize eşlik ettiler. Bir buçuk ay bodrumda kaldık, önce kendi evimizde sonra kız kardeşimin evinde kaldık. Bir buçuk ay sonra arkadaşlarım beni arabayla aldılar. Saldırılarda havaya uçmuş bir Köprüyü tamir ettiler kendimiz geçtik. Daha sonra Yalta köyüne gittik ve 1 hafta sonra Zaporozhye yönünde devam ederek, Dnipro'ya ve daha sonra Odessa'ya vardık. Şimdi yarım saat sonra Moldova'ya doğru yola çıkıyoruz" dedi.

"Evlerimizi bombaladılar, artık yaşamak istemiyorum"

Olga Glazunova'nın annesi Valentina ise,"Mariupol'da 1 ay bodrumda oturuyorduk. Gaz yok, su yok, ışık yok. Her şey bombalandı. Bodrumda oturup en azından bizim bodrumumuza saldırı olmasın diye düşünüp durduk. Şehir tamamen yok oldu. Fabrikalar, her yer bombalandı. Artık yaşamak istemiyorum. Mariupol'da temizlik yapacağız, Zaporozhya'da da aynı şey olacak diyorlar. Doğrudan sivil halka ateş ediyorlar. Kurtarıcılar şehri kurtarıyorlar. Peki, bu kurtuluş nerede? Kardeşlerimiz Slavlar nerede? Yaşlılık döneminde barınacak yer arıyorum. Her şeyi yok ettiler, evleri bombaladılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bu kıyafetleri yolda satın aldık. İnsanlar bize su ve yiyecek verdiler, onlara minnettarız. Şimdi Moldova sınırına gidiyoruz ve oradan Türkiye'ye gideceğiz. Orada torunlarımın babası yaşıyor, bizi alacak. Bir şoför bize yardım ediyor, bize bir araba verdiler. Türk Büyükelçiliği bize yardım ediyor. Büyükelçi birkaç kez aradı ve nasıl ulaştığımızı sordular. Türk Büyükelçiliği bize bir otel ayarladı. Şimdi Moldova'da bir otel kiralamamız gerekecek. Hiçbir şeyimiz kalmadı, geri dönmeyeceğiz. Kalacak yerimiz yok, evimizi onaramayız. İşimiz yok. Kızım bir şirketin müdürüydü. En büyük kızım bir öğretmendi. Şimdilik böyle bir plan hazırladık. Hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

"Ailemden 20 gün haber alamadım"

Baba Recep Erhan Şengül ise 2 Mart'ta Eşi Olga ve kızı Denizle olan iletişimin koptuğunu belirterek, "2 Mart'tan 22-23 Mart'a kadar 20 gün ailemden hiç haber alamadım. Tabi bu süreç içinde sana yardım edelim gidelim bakalım deyip dolandırmaya çalışanlar oldu. Kesin olmayan haberler aldım. Ama sonra öğrendim ki ev tamamen bombalamada gitmiş. Araba vardı araba da gitti. Sonra ailemin olabileceğini düşündüğüm yer olan eşim Olga'nın ablasının Aksa'nın evinin hasar aldığını tahmin ettim. İnternetteki haritadan kontrol ettim. Olga'nın ablası ve eniştesi ölmüştü. Ondan sonra Olga'nın arkadaşları onları alıp Yalta'ya götürdü. Orada bi 4-5 gün kaldılar. İlk 2 gün iletişim vardı. Araba bulmaya çalıştım, bulamadım. O sırada iletişim koptu, telefon hat sistemi çöktü. Sonra yine dolandırıcılara inandım. Para yollarsan onları getiririz dediler. 300-500 dolar yolladık sonuç çıkmadı. Sonra Olga arkadaşlarıyla Zaporijya'ya kadar geldi. Ondan sonra sağ olsun Odessa Başkonsolosluğumuz devreye girdi. Şimdi bekliyorum onları. İnşallah İstanbul'da yaralarımızı sararız" dedi. - ODESSA

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa