Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama - Haberler

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Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların tespiti amacı ile ilçe genelinde çalışmalar yapıldı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde ilçede yapılan kontroller sonucu 1 şüpheli şahsa ait toplam 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şahsın yapılan sağlık kontrollerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Mardin Cezaevine gönderildiği bildirildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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