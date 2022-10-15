Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavga: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre - Mardin'de silahlı kavga: 1yaralı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. - Mardin'de silahlı kavga: 1yaralı MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahtan çıkan mermi sonucu yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızıltepe Tepebaşı Mardin kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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