Son dakika haber! Mardin'de korucubaşına silahlı saldırı - Haberler

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Son dakika haber! Mardin'de korucubaşına silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Mardin'de korucubaşına silahlı saldırı

Son dakika haber: MARDİN (İHA) – Mardin'in Savur ilçesinde korucubaşı olan Doğan Türkmenoğlu, silahlı saldırıda yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - MARDİN (İHA) – Mardin'in Savur ilçesinde korucubaşı olan Doğan Türkmenoğlu, silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde aracıyla Artuklu ilçesinden Savur ilçesine bağlı Yeşilalan köyüne giden korucubaşı Türkmenoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkmenoğlu, önce Savur Devlet Hastanesine, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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