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Son dakika haberleri... Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ö. (44) ve İ.Ç. (60) isimli şüpheliler bugün çıkarıldığı Gördes Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/9 kararı ile tutuklanarak Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi.

(Recep Şener/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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