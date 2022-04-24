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Son dakika haber... Manisa'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Manisa'da orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi, Araplı Deresi mevkiinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alaşehir ekipleri tarafından müdahale edilen yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma işleminin yapıldığı bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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