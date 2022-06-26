Son dakika haberi | Manisa'da korkutan yangın: Yangına havadan ve karadan müdahale edildi Son dakika haber... Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yakın havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yakın havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında yaklaşık 105 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde bulunan Atış Poligonu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çalı Dede mevkiinde çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak,3 arazöz, 4 dozer, Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri havadan ve karadan müdahaleye etti. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 105 dönüm ormanlık ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (Behzat Akcan/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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