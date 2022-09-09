Son dakika haber! Manisa'da fabrika yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki orman ürünlerinin işlendiği fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üretimde kullanılan yanıcı maddeler tutuşunca alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 300 ton kozalak, kuru ot ve çiçeğin bulunduğu fabrika yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Yangında ayrıca 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akhisar İtfaiye Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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