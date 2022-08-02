Antalya yerel haberi: Manavgat'ta turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını Antalya yerel haberi | - Manavgat'ta turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. - Manavgat'ta turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K., isimli şahsın yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığını belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelinin konakladığı apart otele operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken odada yapılan aramada; 60,88 gram eroin ve 1 adet anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Manavgat Jandarma Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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