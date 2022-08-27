Son dakika haberleri... Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 6 aylık bebeği de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 6 aylık bebeği de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5007 sokaktan Çetin Emeç Caddesi'ne çıkan Sefa Tanılgan'ın kullandığı 06 BGV 085 plakalı otomobil ile Çetin Emeç Caddesi'nde Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Fatma Çavuş'un kullandığı 07 ANZ 963 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüleri Sefa Tanılgan ve Fatma Çavuş ile birlikte 06 BGV 085 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Betül Tanılgan ve 6 aylık Pars Aren Tanılgan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Bahçelievler Mahallesi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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