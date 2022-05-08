Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Manavgat'ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet K.'nın kullandığı 07 L 8588 plakalı hafif ticari araç ile Cengiz Y.'nin kullandığı 07 ATL 921 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Y., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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