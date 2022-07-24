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Son dakika haber | Maltepe'de polis ekiplerinden sahil ve ormanlık alanda mangal denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Maltepe'de polis ekiplerinden sahil ve ormanlık alanda mangal denetimi

Son dakika habere göre Maltepe'de sahil bandında ve ormanlık alanda polis ekipleri, mangal ya da ateş yakılıp yakılmadığını denetledi.

Maltepe'de sahil bandında ve ormanlık alanda polis ekipleri, mangal ya da ateş yakılıp yakılmadığını denetledi. Ayrıca polisler tarafından vatandaşlara uyarılarda bulunularak bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, Maltepe'de polis ekipleri tarafından sahil bandında ve ormanlık alanlarda mangal ya da ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi. Vatandaşlara orman yangınları ve ormanlık alanlarda ateş yakılması ile ilgili bilgilendirmede bulunan polis ekipleri ayrıca orman yangınları ile ilgili bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Kontroller hakkında konuşan Ali Akbulut, "Bu tür denetim ve bilgilendirmeleri daha çok isteriz. Biz genelde mangal yakmıyoruz zaten. Yasaklı olmayan yerlerde yakıyorduk. Dumandan etkileniyoruz. Bu tarzda yasaklanması ve bilgilendirilmesi hoş" dedi.

Hatice Akbulut da, "Uygulamalar gayet uygun ve yerinde olmuş. Yaz aylarında sıklıkla yangınlar yaşanıyor. Ormanlar yandı başka şehirlerde. Ateş yakılmaması iyi. Sadece ateşle bitmiyor ama çöp ve benzeri şeyler de yangına sebep oluyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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