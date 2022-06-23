Son dakika haber! Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polislerden denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polislerden denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polislerden denetim

Gelen son dakika haberine göre Maltepe'de polis ekipleri, ülkenin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı.

Maltepe'de polis ekipleri, ülkenin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı. Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polisler, yunus polisleri ve özel harekat polislerinin katıldığı denetim yapıldı. Denetin dron ile görüntülendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı afişi dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimlerde özel harekat ekipleri, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polisler tarafından Maltepe'de ormanda denetim yapıldı. Denetimde orman içerisine giren ekipler, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünün İstanbul çapında ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin orman denetimi havadan görüntülendi.

"Ormanlarımıza karşı duyarlı olmalıyız"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Gökhan Altan, "Bu bir millet ve memleket meselesi, bu vatan hepimizin. Marmaris'te orman yangınlarını görüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Polis ekipleri bilgiler verdi. Güzel bir çalışma oldu. Ormanlarımıza karşı duyarlı olmalıyız" dedi - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Maltepe 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title